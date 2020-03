Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineața a fost confirmat un nou caz de infectare cu noul coronavirus in Romania. Este vorba de o femeie de 43 de ani care a intrat in contact cu barbatul internat in Spitalul Gerota din Capitala. Numarul infecțiilor ajunge astfel la 30. Numai ieri au ieșit pozitive testele a 12 persoane,…

- Inca 4 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in aceasta seara. Numarul total la nivel național a ajuns la 29 de cazuri. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s- a intors in cursul zilei de ieri din Italia și se afla in carantina in Arad. De asemenea, o femeie […] Source

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța ca alte trei persoane au fost confirmate cu coronavirus. Doar astazi, 11 persoane au fost diagnosticate, opt in București, una din Arad, una din Caraș-Severin și una din Hunedoara. In total, in Romania au fost inregistrate 28 de cazuri de coronavirus. Cinci…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunța ca alte trei persoane au fost confirmate cu coronavirus. Doar astazi, 11 persoane au fost diagnosticate, opt in București, una din Arad, una din Caraș-Severin și una din Hunedoara. In total, in Romania au fost inregistrate 28 de cazuri de coronavirus. Cinci…

- Inca 3 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in aceasta seara. Numarul total la nivel național a ajuns la 28 de cazuri.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in spatele incatușarii Sorinei Pintea Este vorba despre un barbat de 57 ani care s- a intors…

- Cel de-al 13-lea caz de infectare cu coronavirus confirmat pe teritoriul Romaniei este un barbat de 72 de ani care s-a intors din Italia. Acesta a calatorit cu microbuzul din Capitala in Galati, dupa ce a aterizat pe aeroportul Otopeni. Autoritatile au lansat un apel!

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020. Mai exact, barbatul a calatorit cu femeia de 38 de ani in…

- Epidemia de coronavirus e de neoprit si tot mai aproape de Romania! Bilantul alarmant din Italia a crescut in cateva ore la peste 130 de cazuri si trei morti! E tara cu cea mai mare comunitate de romani, iar cateva sute fug zilnic din mijlocul focarului, spre Romania. Un autocar plin este chiar acum…