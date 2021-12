Astazi, 18 decembrie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 19 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, cate 2 au fost atribuite comunelor Cetatea de Balta și Mihalț și 1 comunei Cenade. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 raportate astazi, 18 decembrie 2021, sunt urmatoarele: ALBA IULIA – 8 cazuri OCNA MUREȘ – 1 caz TEIUȘ – 2 cazuri BUCIUM – 1 caz CENADE – 1 caz CETATEA DE BALTA – 2 cazuri METEȘ – 1 caz MIHALȚ – 2 cazuri POIANA VADULUI – 1 caz Vineri, in Alba au fost prelucrate in total 587 de…