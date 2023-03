5 motive sa investesti intr-o spalatorie auto self service In multe orașe din vestul Europei spalatoriile auto sunt complet automatizate. Daca vrei sa iți cureți mașina ai la dispoziție doua alternative: varianta cu perii din incinta benzinariilor sau self service. Aceasta din urma este relativ noua in țara noastra, insa ideea de business este intr-o continua dezvoltare. Iata cateva motive pentru care merita sa investești intr-un astfel de proiect: Cerința mare a pieței Daca locuiești sau treci in fiecare zi pe langa o spalatorie auto self service vei vedea ca aproape niciodata nu este goala și de multe ori este aglomerat. Așadar, cerere… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2022, Ministerul Sanatații in parteneriat cu Societatea Romana de Anestezie Terapie Intensiva a evaluat situația contractelor de service și mentenanța pentru echipamentele medicale din unitațile sanitare din Romania. Analiza realizata in peste 200 de unitați sanitare a evidențiat faptul ca peste…

- Administrația lui Joe Biden se teme ca aliații occidentali nu vor putea menține pentru multa vreme același nivel al ajutorului militar catre Kiev și crede ca forțele ucrainene trebuie sa recupereze cat mai mult teritoriu posibil in urmatoarele luni, inainte de a se așeza la masa negocierilor cu Putin,…

- Producatorul auto american intentioneaza sa creeze o „structura de costuri mai competitiva” in Europa, unde intampina dificultati, conform unei conferinte online, relateaza Reuters si AFP. Aproximativ 2.300 de angajati vor fi disponibilizati la uzinele producatorului de automobile din Koln si Aachen…

- REȘIȚA – O investiție de 1,5 milioane de lei, din care 0,8 milioane din bani europeni, au conturat service-ul auto deschis in parcul industrial reșițean! In contextul in care cei de la Agenția de Dezvoltare Regionala Vest pregatesc apeluri noi de proiecte prin Programul Regional Vest, instituția a prezentat…

- Deși optimiștii spuneau ca vom avea prețuri ceva mai mici la carburanți, pesimștii stau in colțul lor și-și rad in pumni. Motivul este unul simplu, și anume creșterea progresiva, inca din primele zile ale anului 2023, pe toate piețele europene, inclusiv in Romania. Conform surselor guvernamentale, ar…

- Armata Romana a semnat acordul prin care cumpara drone Watchkeeper produse de o firma din Israel. Sunt drone de supraveghere și recunoaștere, folosite de armata britanica. In 5 ani, compania va livra cel mult 7 aparate care costa aproape doua miliarde de lei fara TVA. Sistemele se vor produce in Romania,…

- Mi se pare cumva potrivit sa inchei anul 2022 cu recenzia succesorului unuia dintre telefoanele care mi-au placut cel mai mult in 2021, Xiaomi 11T Pro . Am laudat acel telefon cunoscuților, aici pe site, pe YouTube , și in orice context aparea in discuție, pentru ca mi se parea cu adevarat impresionant…

- „Energia solara va depași producția de energie din carbune in prima parte din 2025, estimeaza Agenția Internaționala pentru Energie, iar China va ramane actorul principal in producția de panouri și echipamente. In acest context, Europa are nevoie sa iși dezvolte tot mai mult propriile capacitați”,…