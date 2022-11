Stiri pe aceeasi tema

- Profiturile companiilor de stat din energie au explodat, arata datele publicate in ultimele doua zile. Romgaz, Hidroelectrica, Nucleareletrica, Transgaz si Transelectrica raporteaza castiguri uriase pe primele noua luni ale anului 2022. Insa, in timp ce profitul a crescut, o parte din aceste companii…

- Calatorii zborului Cluj - Liverpool s-au trezit cu bagajele returnate la Cluj pentru ca s-au gasit urme de sange, conform pasagerilor, potrivit stiridecluj.ro. Pasagerii au ajuns la destinație, dar toate bagajele au fost returnate cu avionul in Cluj, pe motiv ca, la deschiderea calei avionului pentru…

- Compania aeriana low-cost WIZZ AIR a solicitat aprobarea pentru a opera zboruri comerciale regulate incepand cu primavara anului 2023, de pe trei aeroporturi din Romania, catre trei destinații din Turcia. Doua rute dintre acestea se vor opera de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca,…

- „Romania poate fi o destinație atragatoare pentru marii investitori, mai ales in aceasta perioada de puternice convulsii economice internaționale: Nokian, producatorul finlandez de anvelope, a anunțat astazi ca va investi 650 milioane euro intr-o noua fabrica, la Oradea. Potrivit proiectului, aici se…

- Mobexpert, cel mai mare producator și retailer roman de mobilier și decorațiuni, și un brand inovator cu tradiție pe piața a anunțat reduceri de 15% la toate produsele din colecția Fabricat in Romania, pana pe 28 septembrie.

- Incepe „razboiul” intre Wizz Air și Blue Air in Romania, este intrebarea de pe buzele celor implicați in turism. Lovitura data de unguri in țara noastra dupa ce compania romaneasca aeriana a inceput sa aiba probleme mari. Blue AIR și-a anulat toate cursele pe termen necunoscut. Lovitura data de Wizz…

- In timp ce Zelenski atrage atentia asupra unei catastrofe nucleare provocata de rusi la Zaporojie, cea mai mare centrala nucleara din Europa, si lanseaza termenul de “terorism nuclear”, Italia se pregateste de cea mai neagra perioada din istoria ei. Nici Germania nu o duce mai bine, cancelarul Scholz…