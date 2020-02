5 MOTIVE pentru care să te demachiezi înainte de culcare Stim foarte bine cat de greu ne poate parea procesul demachierii seara, dupa o zi foarte obositoare la birou sau in zorii zilei dupa o petrecere trasnet pentru care ai risipit o buna bucata de timp realizandu-ti make-up-ul. Studiile spun ca fiecare zi in care adormim nedemachiate ne imbatraneste cu pana la 5 zile.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hipoacuzia – o problema reala de sanatate 50% din persoanele de peste 60 de ani sufera de pierdere de auz. Hipoacuzia este a treia cea mai raspandita afecțiune dupa bolile cardiace și artrita. Hipoacuzia poate duce la depresie Studiile arata ca mai mult de 10% din persoanele diagnosticate cu hipoacuzie…

- Specialistii spun ca televizoarele OLED sunt printre cele mai bune pe care le poti cumpara. Daca ai in vedere sa cumperi un televizor nou, este posibil sa te intrebi daca merita un televizor OLED? Ghidul LG OLED evidentiaza cinci motive pentru care aceasta tehnologie merita. 1. OLED utilizeaza o tehnologie…

- Canada a anuntat ca monitorizeaza situatia din Irak dupa atacul iranian cu rachete, in conditiile in care deja anuntase transferul temporar a 500 de militari din Irak in Kuweit, din motive de securitate.Generalul Jonathan Vance, seful de Stat major al Fortelor Armate Canadiene a anuntat ca…

- Mihai Stoica, director sportiv la FCSB, a facut bilanțul anului 2019 și a prezentat pe contul sau de Facebook „top 5 motive de enervare in acest an”. „1. Șoferii imbecili care blocheaza intersecții. 2. Mirela, Mihai, Silviu și alți idioți care trimit mail-uri gen pt dezabonare apasa aici. 3. Interjecțiile…

- Leadershipul romanesc din mediul privat e mai bun decat cel European sau american? Au leaderii romani ingredientele potrivite pentru, in acelasi timp, sa dezvolte o echipa puternica si sa conduca afaceri in continua expansiune? Acestea sunt tipurile de intrebari care pot aparea la cercetarea…

- Celebra cantareața Madonna, in varsta de 61 de ani, a anulat trei concerte pe care urma sa le susțina in cadrul turneului sau din cauza unor probleme medicale, anunța Press Association, citata de Agerpres.Concertele anulate de madonna urmau sa aiba loc in Boston, in perioada 30 noiembrie - 2 decembrie.…

- Directorul general al CFR Marfa, Marinica Voicu, a demisionat din motive personale, a anuntat luni seara compania. "CFR Marfa anunta ca azi, 18 noiembrie 2019, din motive personale, directorul general al societatii si-a inaintat demisia din pozitia detinuta din data de 6 septembrie 2017. In perioada…