5 motive pentru care Automatic Gearbox reprezinta alegerea numarul 1 in reparatii cutii automate

Populatii insemnate de vipera de stepa, in zona Perisor-Periteasca din RBDD

Vipera de stepa Vipera ursinii moldavica este o subspecie protejata a viperei ursinii, prezenta si in Romania, in zona Moldovei si a Deltei Dunarii.De a lungul anilor, urmare actiunilor de monitorizare, in zona Perisor Periteasca din perimetrul Rezervatiei… [citeste mai departe]