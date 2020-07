Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai inteligente alegeri pe care le vei face vreodata va fi sa angajezi un designer de interior atunci cand vei decide ca e un moment bun sa-ți renovezi casa. Daca nu ești convins pe deplin de aceasta opțiune pe care ar trebui sa o iei in calcul, ți-am pregatit in randurile ce urmeaza…

- Greta Thunberg spune ca oamenii ar trebui sa trateze criza ecologica cu aceeași atenție cu care au tratat-o și pe ceea a coronavirusului. Intr-un interviu acordat BBC, tanara activista spune ca lecțiile invațate din pandemie ar trebui sa ne ajute sa dam o importanța similara și celeilalte crize majore…

- Iata 10 motive pentru care ar trebui sa incluzi sfecla rosie in alimentatia ta. 1. Sfecla rosie nu are grasimi trans, grasimi nesaturate si e foarte satioasa. 2. Sfecla rosie este o sursa bogata de acid folic, o vitamina din familia B care ajuta celulele sa se regenereze. 3. Sfecla…

- Robbie Williams iși dorește ca banii sa nu existe, in ciuda faptului ca are o avere estimata la 200 de milioane de lire sterline, potrivit contactmusic.com. Cantarețul in varsta de 46 de ani are fi fericit sa vada ca ii dispare toata averea pentru a trai intr-o lume fara bani, pentru ca, spune el, sistemul…

- Deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura Oprescu afirma ca Guvernul nu vrea sa respecte legea și sa mareasca alocațiile pentru copii și pensiile, dar „prefera sa toace banii țarii pe contracte dubioase și pe pilele angajate scandalos”. „Mai mult, premierul Ludovic Orban compara creșterea pensiilor parinților…

- (P) Majoritatea persoanelor vorbesc despre suplimentele alimentare, insa putini inteleg cum ar trebui sa fie consumate si cum functioneaza ele. Scopul acestora este de a suplini anumite carente din organism, fiind disponibile pe piata sub numeroase dimensiuni si forme.

- Ministerul Fondurilor Europene a lansat in dezbatere publica Ghidul pe baza caruia spitalele din Romania pot obtine fonduri europene nerambursabile pentru achizitia de echipamente de protectie sau aparatura necesare tratarii COVID-19.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca, de saptamana viitoare, Romania va incepe sa produca peste 2 milioane de doze de Plaquenil, un medicament impotriva malariei care are potențial de a trata și pacienții cu coronavirus. „In acest moment urmeaza sa producem peste 2 milioane de doze de Plaquenil…