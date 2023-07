Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciolacu urma sa efectueze in Germania prima vizita externa dupa preluarea mandatului, potrivit unor surse guvernamentale. Intre timp, noul premier se pare ca s-a razgandit și va reveni la tradiția premierilor romani de a face prima vizita externa in Republica Moldova. Marcel Ciolacu și Nicolae…

- In Chișinau sunt planificate doua noi proiecte majore "Chișinaul subteran" și "Acoperișuri verzi", iar in capitala Republicii Moldova ar putea aparea primul muzeu subteran din oraș. Despre aceasta a relatat, intr-un interviu pentru Noi.md, Ion Ștefanița, reputat expert in domeniul patrimoniului cultural…

- Comratul este obligat sa nu provoace un conflict cu Chișinaul, deoarece primele declarații facute de bașcanul nou-ales al Gagauziei, Evghenia Guțul, merita un dosar penal. Aceasta opinie a fost exprimata de fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare al Republicii Moldova, expert in domeniul analizei…

- Democratia din Republica Moldova poate fi salvata doar prin aderarea tarii la Uniunea Europeana, sustine presedintele Maia Sandu, care spera ca Bruxellesul va accepta initierea negocierilor cu Chisinaul in cateva luni.

- Ucraina a amenințat Republica Moldova ca ia in calcul interzicerea importurilor provenind din aceasta țara, ca raspuns la o potențiala interdicție a administrației de la Chișinau asupra cerealelor ucrainene, dezvaluie publicația The Kyiv Independent. Ministrul adjunct al Dezvoltarii Economice, Comerțului…

- Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnețov, convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, pentru a i se cere explicații dupa „declarațiile denigratoare ale unor oficiali ruși la adresa țarii noastre și Uniunii Europene”, a anunțat Chișinaul.„Ministerul Afacerilor…

- Uniunea Europeana va trimite o misiune civila in Republica Moldova „pentru a spori rezistenta sectorului de securitate al tarii” si pentru a o ajuta faca fata amenintarilor hibride, inclusiv atacuri cibernetice, actiuni de manipulare si dezinformare prin media si „ingerinte straine”, arata un comunicat…

- Saptamana aceasta, șefa propagandei diplomatice a Rusiei, Maria Zakharova, a dedicat ultimul sau curent de furie Republicii Moldova. Ea a acuzat Chișinaul oficial de un “curs antirusesc”, care, potrivit lui Zakharova, “nu gasește susținere in publicul larg din Republica Moldova”. Motivul indignarii…