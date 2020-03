5 moduri delicioase in care iti poti prepara cafeaua acasa Cafeaua face parte din rutina noastra zilnica. De fapt, multe dintre noi nu ne-am putea imagina inceputul unei zile fara o cafea. Indiferent de metoda de preparare, pentru o bautura cu gust delicios ar trebui sa respecți cateva reguli simple: Folosește apa cu duritate mica, eventual filtrata, daca cea de la robinet are mult calcar Indiferent de tipul de aparat folosit pentru pregatirea cafelei tale, menține-l curat, pentru a evita depunerea sedimentelor care ar putea altera gustul cafelei Cafeaua are cel mai bun gust doar in primele zece minute dupa preparare. Cafeaua se poate pregati in numeroase… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

