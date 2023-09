Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sanatate Ocnița, ciștigator al concursului din acest an de proiecte din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurari in Medicina, și-a sporit eficiența energetica. Instituția a inlocuit toate geamurile și ușile de exterior…

- ✅Ofera o racire și incalzire eficienta, asigurand un confort termic optim in orice incapere. ✅Cu o capacitate puternica de racire și incalzire, acest aparat se remarca prin eficiența energetica excelenta, clasa energetica A+++, și funcții avansate precum anti-ingheț și protecție impotriva temperaturilor…

- In special, Comisia invita Croatia sa prezinte un raport complet cu privire la indeplinirea obiectivelor sale pentru 2020 privind eficienta energetica si ponderea energiei din surse regenerabile in cadrul platformei electronice dedicate. De asemenea, Comisia solicita Ungariei si Romaniei sa prezinte…

- Comisia Europeana a decis sa trimita avize motivate Croatiei, Ungariei si Romaniei pentru nerespectarea obligatiilor de raportare privind guvernanta uniunii energetice si a actiunilor climatice.

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a vorbit despre stadiul indeplinirii jaloanelor din PNRR. Acesta a precizat ca sunt jaloane cu un procent bun de indeplinire, dar sunt si jaloane mai complicate, unde mai au mult de lucru. Ce a transmis ministrul Energiei ”Sunt jaloane unde suntem cu un procent bun…

- Locuitorii din județ cu venituri mici, cei bolnavi sau cei in varsta pot sa iși reabiliteze termic locuințele cu bani de la stat. Venitul mediu net lunar pe membru de familie ori al persoanei singure este de 1.386 de lei/ persoana, in cazul familiei, și de 2.053 de lei, in cazul persoanei singure. Prevederea…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor aferente proiectului ,,Instalare centrala electrica fotovoltaica” pentru imobile aflate in proprietatea

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat noile prețuri ale carburanților, pentru perioada 17-19 iunie. Benzina se scumpește 6 bani, iar motorina cu 7 bani. Astfel, in weekend, un litru de benzina va costa 23,80 lei, iar unul de motorina 19,47 lei.