Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul Max Verstappen (26 de ani) este, oficial, campion mondial in Formula 1 pentru al treilea an la rand. Batavul a cucerit titlul dupa cursa de sprint a Marele Premiu al Qatarului, care a avut loc sambata. Verstappen a terminat pe 2, in spatele australianului Oscar Piastri, de la McLaren. Singurul…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a castigat, sambata, pentru a treia oara consecutiv Campionatul Mondial de Formula 1. El si-a adjudecat trofeul dupa cursa sprint de la Lusail.La Qatar Grand Prix, pe circuitul Lusail, Verstappen s-a clasat pe locul 2 in cursa sprint, in timp ce rivalul si colegul…

- MP al Japoniei - Max Verstappen va pleca din pole postion pentru a noua oara in 2023Olandezul Max Verstappen (Red Bull), liderul Campionatului Mondial de Formula 1, va pleca din pole position in Marele Premiu al Japoniei, dupa ce a semnat cel mai bun timp in calificarile desfasurate sambata pe circuitul…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va pleca din pole position in Marele Premiu al Japoniei. Cursa de la Suzuka, a 16-a din acest sezon, are loc duminica, de la ora 08:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, Prima Sport și DigiSport Dupa ce Carlos Sainz a fost cel mai rapid in calificarile…

- F1: Max Verstappen, cel mai rapid si in ultima sesiune de antrenamente liberePilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a dominat cea de-a treia si ultima sesiune de antrenamente libere cronometrate din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Japoniei, desfasurata sambata la Suzuka, dupa ce reusise…

- Surpriza uriasa in Marele Premiu din Singapore la Formula 1: spaniolul Carlos Sainz s-a impus in calificari si va pleca din pole-position in cursa programata duminica, in timp ce liderul clasamentului, olandezul Max Verstappen, a incheiat pe locul 11.Dezastru pentru Red Bull in calificarile pentru…

- Monoposturile Ferrari, conduse de spaniolul Carlos Sainz jr si monegascul Charles Leclerc, au dominat si a doua sesiune de antrenamente libere premergatoare Marelui Premiu de Formula 1 de la Singapore, desfasurata vineri pe circuitul urban Marina Bay, transmite AFP.Daca la prima sesiune s-a impus…

- Pilotul olandez Max Verstappen de la echipa Red Bull a inregistrat cea de-a noua sa victorie in acest sezon, duminica, in Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, care a avut loc pe circuitul de la Hungaroring. Victoria lui Verstappen – a noua in unsprezece curse disputate in acest sezon – permite echipei…