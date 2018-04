La SAFIR, gustul adevarat de pui poarta numele „Deliciosul de Vaslui“. Produsele SAFIR s-au facut remarcate si au ajuns sa fie cunoscute la nivel national sub umbrela brandului „Deliciosul de Vaslui“, lansat in anul 2004, si „Zdravan Moldovenesc“, lansat in 2014, a urmat gama de preparate și semipreparate „Fomica“ in 2017, doar din carne de pui și condimente naturale. Produsele „Deliciosul de Vaslui“ se caracterizeaza prin gust deosebit si prospetime. Sunt produse nutritive si sanatoase, esentiale intr-o alimentatie echilibrata. Cu privire la povestea Deliciosului și aspecte legate de sistemul…