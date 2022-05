5 miliarde de oameni vor urmări Cupa Mondială din Qatar, spune șeful FIFA Noile estimari arata ca aproximativ 5 miliarde de oameni vor urmari Cupa Mondiala din Qatar, spune șeful FIFA, Gianni Infantino.Cupa Mondiala de fotbal din 2022, gazduita de Qatar, este de așteptat sa fie urmarita de 5 miliarde de oameni din intreaga lume, a declarat luni (23 mai) președintele FIFA, Gianni Infantino.Infantino a facut aceste comentarii in timpul unei sesiuni cu tematica a Cupei Mondiale la Forumul Economic Mondial din Davos, Elveția.Audiența TV pentru Cupa Mondiala 2018 din Rusia a avut un record de 3,5 miliarde de oameni.Turneul din 2022 va fi primul organizat in Orientul Mijlociu,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

