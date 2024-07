5 metode prin care compania ta poate reduce deșeurile de ambalaje ‼️ Utilizarea tot mai mare a ambalajelor biodegradabile; ‼️ Implementarea unei politici de ambalare minima prin utilizarea cat mai responsabila a oricarui ambalaj adițional, mai ales in partea de distribuție catre parteneri și clienții finali; ‼️ Achiziționarea unei prese de balotat pentru carton și ambalaje din carton; ‼️ Trainingul și responsabilizarea angajaților ; ‼️ Un […] The post 5 metode prin care compania ta poate reduce deșeurile de ambalaje appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S.C. Apa – Canal Ilfov S.A., operatorul regional de apa și canalizare din județul Ilfov, este o companie dedicata furnizarii serviciilor de apa potabila și canalizare, precum și implementarii de proiecte pentru imbunatațirea infrastructurii de apa și canalizare in județul Ilfov. Compania gestioneaza…

- AGRANA Romania a dorit sa aduca clarificari importante in urma informațiilor recente aparute in presa referitoare la fabrica de zahar din Buzau. Compania confirma ca operațiunile de ambalare, depozitare și logistica la fabrica din Buzau se desfașoara conform programului obișnuit, fiind sistat doar procesul…

- Compania internaționala de transport și logistica Gebruder Weiss a investit peste 90 de milioane de euro, in Romania, pentru dezvoltarea afacerilor sale, suma fiind alocata dezvoltarii rețelei sale de hub-uri logistice, infrastructurii IT, și instruirii personalului. Operatorul de servicii logistice…

- Scandalul Louis Vuitton este unul dintre cele mai discutate subiecte ale momentului. Au aparut tot felul de ipoteze dupa ce compania a fost acuzata ca a copiat ia romaneasca, insa a venit acum și o reacție oficiala. Ce a facut brandul francez pentru a-și spala imaginea. Ce a facut Louis Vuitton dupa…

- Peste 350 de blocuri din București vor fi afectate de oprirea agentului termic, a anunțat Termoenergetica București. Compania desfașoara lucrari de inlocuire, modernizare și reparații la conductele rețelei termice in sectoarele 1, 2, 3, 5 și 6. Conform unui comunicat transmis marți de Termoenergetica…

- OMNIASIG Vienna Insurance Group a luat masuri rapide pentru a sprijini asigurații afectați de furtunile puternice din București și zona de sud și sud-vest a țarii ce au avut loc in data 13 iunie. Compania este pregatita pentru gestionarea și soluționarea cat mai rapida a numarului foarte mare de avizari…

- Compania din sectorul producerii de energie electrica, Hidroelectrica, a raportat un profit net de 1,31 miliarde lei, in trimestul unu 2024, in scadere cu 23 la suta, de la 1,72 miliarde lei, in perioada similara de anul trecut, potrivit raportului transmis, marți, Bursei de Valori București (BVB).…

- Risipa energetica este o problema din ce in ce mai acuta, atat pentru mediu, prin creșterea emisiilor de carbon, cat și pentru buget, consumul ineficient de energie menținand facturile ridicate. Vestea buna este ca, prin gesturi simple, aplicate zilnic, putem optimiza pierderile și conserva resursele. „Doza…