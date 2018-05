5 metode de CONTRACEPȚIE după SARCINĂ Multe femei se intreaba, cand trebuie sa inceapa sa foloseasca metodele contraceptive dupa ce au dat nastere copilului. Acest lucru depinde de modul in care hranesti copilul. In cazul in care copilul este hranit exclusiv la san, de cele mai multe ori ovarul nu va incepe sa functioneze pana la diversificare, deci nu va avea loc ovulatia. Perioada de fertilitate poate reveni insa in orice moment, de la aproximativ sase saptamani de la nasterea bebelusului. Devii fertila incepand cu aproximativ doua saptamani inainte de prima menstruatie de dupa nastere, astfel trebuie retinut faptul ca nu... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atat cresterea valorii bonusurilor, cat si scaderea salariilor din primele luni ale acestui an sunt puse pe seama incertitudinii create de modificarile legislative, mai exact de trecere a contributiilor sociale obligatorii din sarcina angajatorului in sarcina angajatului. Aceasta schimbare a generat…

- Valoarea bonusurilor primite de angajatii din sectorul privat a crescut cu 68% in trimestrul I din 2018, comparativ cu primul trimestru din 2017, in timp ce salariile au scazut cu 13% in raport cu aceeasi perioada a anului trecut, se arata intr-o analiza realizata de compania de consultanța in HR Smartree.…

- O vreme relativ calda pentru aceasta perioada va caracteriza urmatoarele doua saptamani, insa probabilitatea de aparitie a ploilor de scurta durata ramane ridicata, in special spre finalul acestei saptamani, dar si dupa 15 mai, in majoritatea regiunilor. Conform Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Meteorologii prognozeaza pentru urmatoarele doua saptamani (23 aprilie - 6 mai) o vreme in general calda, cu valori mult mai ridicate decat cele climatologic specifice, releva prognoza de specialitate, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).In Moldova, vremea deosebit de…

- Meteorologii ANM au anuntat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Romanii care și-au facut planuri pentru vacanța de 1 Mai nu au parte de vești bune. In primele zile ale acestei saptamani, vremea se va mentine calda, dupa care temperaturile vor fi in scadere treptata. In a doua saptamana a…

- Meteorologii au anuntat, luni, prognoza pentru perioada 9 – 22 aprilie, precizând ca în prima parte a intervalului va fi mai cald decât în mod obisnuit, în majoritatea regiunilor. În Transilvania va fi cald în urmatoarea perioada, astfel încât,…

- Vremea va fi schimbatoare în urmatoarele doua saptamâni. Dupa câteva zile cu precipitații și temperaturi ridicate urmeaza o perioada mai rece decât în mod normal în aceasta perioada.