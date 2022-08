5 mașini europene fabricate în anul 2000 care sigur vor deveni mașini clasice In prezent o mulțime de amatori de automobile au devenit nostalgici dupa anii 90 pe care ii considera un fel de Epoca de Aur pentru industria automobilelor, dar incet incet, pe masura ce ne indreptam catre mijlocul acestui secol, putem deja sa intocmim topuri cu mașini lansate in anii 2000 cu potențial de a deveni viitoare automobile clasice. The post 5 mașini europene fabricate in anul 2000 care sigur vor deveni mașini clasice appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba de un automobil second hand, orice decizie sta sub semnul norocului. Dar daca te pricepi puțin la automobile și mai folosești și agregatorul nostru de anunțuri cauțimașina.ro ca sa gasești cele mai bune modele care se potrivesc nevoilor tale, atunci șansele tale de succes sunt mari spre…

- Europa este continentul unde s-a nascut Formula 1 așa ca nu este deloc surprinzator numarul impresionant de automobile sport care an de an ies pe porțile fabricilor de aici. The post Cele mai bune modele de mașini sport europene lansate pe piața in anii 2000 appeared first on Puterea.ro .

- Nu-i așa ca și tu abia aștepți sa apara o noua mașina care sa te captiveze și sa te cucereasca chiar inainte de a te urca pentru prima oara la volanul ei? Se prea poate ca așteptarea ta sa ia sfarșit anul acesta deoarece o mulțime de producatori de automobile europeni ne-au pregatit o mulțime de surprize…

- In ziua de azi nu mai trebuie sa faci compromisuri cand vine vorba de confort sau de viteza. Le poți avea pe amandoua, dar și sa calatorești intr-un automobil extrem de atragator, cu condiția sa știi dupa ce sa te uiți. The post Iubești viteza, dar nu poți renunța nici la confort? Iata 5 variante de…

- Anii 2000 au fost niște ani de aur pentru industria automobilelor. In aceasta decada au aparut multe concepte noi, iar industria automobilelor a atins un nivel la care pionierii ei probabil nici macar nu au indraznit sa viseze. The post Cele mai bune mașini europene lansate pe piața in anii 2000 appeared…

- Daca iți dorești sa investești anul acesta intr-un automobil nou, de ultima generație și nu știi ce sa alegi, pe blogul cauțimașina.ro ți-am pregatit o lista cu cele mai noi modele pe care le vom vedea pe strazile din Europa in viitorul apropiat. The post 7 modele noi de mașini europene dupa care trebuie…

- Industria auto s-a dezvoltat impresionant de mult in ultimii ani. Au aparut branduri noi, altele au disparut, au fost create modele extraordinare, care au impresionat o lume intreaga. The post Top 3 cele mai bune mașini europene din ultimi 10 ani appeared first on Puterea.ro .

- Benzina este de domeniul trecutului, iar electricitatea este viitorul. Daca vrei sa investești intr-o mașina de care sa te bucuri pentru mult mult timp și pentru care nu riști sa platești taxe exagerate pentru protecția mediului, investește intr-o mașina electrica, fie ea noua sau second hand. The post…