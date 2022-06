Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila implineste azi, 28 mai, 48 de ani. Iata cateva lucruri pe care nu le stiai despre celebrul artist 1. Tudor Chirila n. 28 mai 1974, Bucuresti este un actor, muzician, compozitor, producator si critic politic roman. A fost solistul formatiei Vama Veche, apoi a fondat formatia Vama. Ca actor,…

- Grecia este o destinație foarte iubita de romani și nu numai, fiind recunoscuta pentru istoria sa, ruinele antice, cultura, mancarea incredibila și peisajele insulare superbe.Cu toate ca mulți turiști ajung pe meleagurile Greciei, exista o serie de curiozitați pe care puțini le știu, potrivit…

- Vrei sa fii mereu alaturi de copilul tau prin toate stadiile dezvoltarii sale? Dorești sa fii prezent la fiecare experiența placuta sau neplacuta a sa? Speri sa fii la curent cu tot ce se intampla in viața lui și sa impartașeasca cu tine totul? Speri sa-l poți feri mereu de suferința și situațiile nefericite?…

- Fie ca este vorba de plata unei facturi neașteptate sau de a transforma o vacanța de vis in realitate, tot mai mulți oameni contracteaza un imprumut personal. Care este aspirația ta? Crezi ca un credit fara verificare in biroul de credit ar putea sa-ți transforme visul in realitate? Știai ca imprumuturile…

- Pe parcursul vieții ne este permis sa experimentam in mod constant, și de altfel suntem intr-o continua cunoaștere și invațare. Descoperim lucruri despre lume, despre oamenii din jur, despre procese, adaptare, schimbare insa cel mai important ne cunoaștem pe noi. Cu siguranța, nu ai ajuns inca la acel…

- Fasii de hartie cu o vechime de peste 200 de ani, din care unele par a fi parte din chenarul unor harti, iar altele prezinta mici fragmente de texte, au fost descoperite in timpul lucrarilor la acoperisul Palatului Principilor din Alba Iulia, fosta resedinta si a voievodului Mihai Viteazul, aflata…

- In mai, anul 2000, Vladimir Putin a devenit președintele Rusiei. A fost reales in mai, anul 2012 și a ramas la putere pana in prezent. In aprilie 2021, el a semnat o lege pentru a face modificari in constituția țarii, care ii vor permite sa candideze pentru inca doua mandate de șase ani, acordandu-și…

- Konvi, un startup care a dezvoltat o platforma de investiții in obiecte de lux, co-fondat de o romanca, obține o finanțare de 900.000 de dolari de la fondul de investiții Axel Springer Porsche (APX) și alți angel investors, foști directori care au lucrat la Shopify sau la Snapc Inc., compania din spatele…