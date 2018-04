5 lucruri pe care părinţii trebuie să le ştie despre motivarea copilului Cum iti motivezi copilul sa faca lucruri pe care nu vor sa le faca? De exemplu, pentru unii parinti, spalarea pe dinti poate fi o adevarata provocare. Temele, cititul, adunatul jucariilor, facutul curateniei sunt, iarasi, niste activitati care nu ii incanta pe toti copiii. In aceste situatii, parintii scot asul din maneca. Motivarea! Iata 5 lucruri pe care parintii trebuie sa le stie despre motivarea copilul. 1. Atentie la recompense Recompensele pot fi utile, insa efectul lor este temporar. Atat timp cat exista "momeala", va exista si efectul. Cand aceasta nu mai e, dispare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

