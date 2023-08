Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a afirmat ca “nu este surprins” de posibila moarte a liderului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, miercuri, intr-un accident de avion in Rusia, relateaza AFP, informeaza Agerpres. “Nu stiu inca ceea ce s-a intamplat, dar nu sunt surprins”, a declarat el jurnalistilor.…

- Cand intri in casa, o sa dai de doua spații care raman mereu in inima ta, chair și atunci cat ești la birou – baia și bucataria. Sunt locurile de la tine din casa la care stai și te gandești cat timp nu ești acasa. De exemplu, in pauza de masa de la birou, cand poate n-ai prins cea mai buna mancare…

- Daca și tu pregatești camara pentru sezonul de iarna, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți explica in materialul de astazi care este motivul pentru care ar trebui sa pui castraveți la murat intotdeauna in borcane din sticla. Recipientele din plastic nu sunt o idee buna. Pericolul din recipientele…

- Presedintele USR Catalin Drula a afirmat despre podul de la Braila ca a avut parte de o inaugurare doar partiala, deoarece acesta va fi inchis noaptea, iar drumul de legatura principal de 10 km spre Jijila nu este finalizat si nici legatura cu Centura Brailei nu este completa.„Am vazut astazi inghesuiala…

- Petrolul l-a prezentat oficial pe Zoran Petrovic (25 de ani, extrema dreapta), campion in sezonul precedent cu Buducnost Podgorica (Muntenegru). Fost internațional U21, Petrovic tocmai a caștigat titlul in țara natala cu Buducnost, reușind stagiunea trecuta 4 goluri și doua assisturi in 10 partide.…

- Zi trista pentru industria modei. Designerul Stephan Pelger s-a stins din viața la doar 44 de ani. El s-ar fi sinucis in atelierul sau, o locuința din Sectorul 2 al Capitalei. De curand postase pe Facebook ca ii este foarte dor de tatal sau, care a murit in 2019.

- Primaria 23 August din judetul Constanta a atribuit companiei Salvamiral contractul de servicii salvare acvatica si prim ajutor pe plaja din localitate Valoarea contractului este de 210.000 lei fara TVA Societatea Salvamiral SRL a fost infiintata in anul 2019 si are sediul social in 23 August, judetul…