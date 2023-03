Stiri pe aceeasi tema

- Curs valutar BNR, 10 martie 2023. La cursul zilei de ieri BNR, moneda europeana a scazut fața de ziua precedenta, la fel și dolarul american, a inregistrat o variație negativa, de 0,0104 unitați. De cealalta parte, lira sterlina a avut o variație negativa pe piața romaneasca cu 0,0095 unitați monetare. …

- Parlamentul a adoptat declarația de indepedența energetica fața de Rusia. REPowerEU: miliarde de euro pentru producția de energie Parlamentul European (PE) a adoptat marti, in sesiune plenara la Strasbourg, planul REPowerEU, in valoare totala de 20 de miliarde de euro in granturi nerambursabile. Planul…

- Romania, prin noul plan REPowerEU, ar putea accesa inca 1,39 miliarde de euro, care reprezinta practic o reactualizare a PNRR-urilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Spania a fost singura tara din Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) in care preturile la energie au scazut in 2022, ceea ce a avut o contributie la faptul ca inflatia a incheiat anul la nivelul de 5,7%, relateaza agenția EFE și Agerpres.

- Romanii isi vor putea achita facturile in rate, daca acestea au fost emise cu intarziere, furnizorul de energie avand obligatia sa esaloneze sumele restante, potrivit noului regulament al ANRE, aprobat vineri.De asemenea, clienții vulnerabili pot beneficia de eșalonari ale facturilor, fara penalitați,…

- Majoritatea romanilor se bucura de ajutorul primit de la stat in aceasta perioada greu incercata din punct de vedere financiar. De asemenea, mulți dintre ei se intreaba daca din suma in cauza pot fi cumparate și butelii. Ai mai jos toate detaliile despre plata utilitaților cu acesta! Care sunt regulile…

- Compania Nationala „Posta Romana“ va asigura funcționarea aplicației online pentru achitarea facturilor, ce urmeaza sa fie disponibila de la 20 februarie pe site-ul posta-romana.ro. Guvernul Romaniei a adoptat in cadrul ședinței de marți o ordonanța care prevede posibilitatea ca beneficiarii cardurilor…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, a anunțat, marți, in ședința de Guvern, ca incepand de maine incepe programul de distribuire a tichetelor pentru plata facturilor la energie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos: a spus la randul lui ca, daca se va aproba Ordonanta de Urgenta,…