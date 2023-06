Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Filip Dujmovic, 24 de ani, a marturisit ca și-a validat promisiunea scrisa in agenda personala in momentul sosirii in alb-roșu, acum le promite meciuri tari suporterilor „cainilor” Filip Dujmovic și-a indeplinit cea mai mare dorința. Portarul bosniac in varsta de 24 de ani a declarat imediat…

- Clientii isi doresc interactiuni de achizitie foarte simple, in online, insa in procesul de cumparare prezenta intr-un magazin fizic are un impact mai mare in decizia finala de alegere a produsului, sunt de parere reprezentantii pietei de retail din Romania. „Oamenii, intr-adevar, sunt in magazine si…

- Raspunsul la ntrebarea: de ce ne sarutam atunci cand ne indragostim, ar putea fi unul neimportant pentru multe persoane, avand in vedere nivelul de intimitate și placere asociate cu aceasta practica. Cu toate acestea, vom incerca sa exploram cateva motive psihologice asociate cu sarutul. Iata cinci…

- Atenție! Alerta de frauda pentru clienții Lidl. Daca primești acest mesaj pe adresa de e-mail, evita-l. Conducerea lanțului german de magazine a anunțat ca mai mulți clienți au cazut in capcana. Este vorba despre o inșelatorie pe baza unui produs mult ravnit de gospodinele cu experiența in bucatarie.…

- Moartea este ceva ce vom experimenta cu toții intr-o zi, dar pentru mulți dintre noi se simte ca marele necunoscut. Oamenii care au experimentat moartea clinica și-au impartașit experiențele pe Reddit.

- Dalai Lama, al 14-lea lider spiritual tibetan, este in centrul unui scandal de proporții dupa ce a fost filmat spunand lucruri scandaloase unui baiețel care s-a apropiat de el in cadrul unei audiențe. Cine este Dalai Lama și de ce este considerat un iluminat al timpurilor noastre.

- Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții la fondatorul „Bismobil Kitchen”, Mihail Șaran, dupa eliberarea acestuia din arest preventiv. Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații și Cauze Speciale (PCOCS), banuitul ar fi exercitat presiuni asupra martorilor și ar…

- GemeniAceasta a doua jumatate a lunii martie poate aduce pentru ei probleme legate de cariera, rol, funcție, poziție pe care o ocupa in acest moment și ramane sa analizeze foarte atent, poate sa se și consulte cu prieteni, adevarați prieteni pentru ca și prietenii se testeaza in aceasta jumatate de…