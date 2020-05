5 lucruri pe care ar trebui sa le stii inainte de a inchiria un apartament Inchirierea unui apartament este o decizie importanta, care implica efort financiar si fizic, serios. Piata imobiliara este intr-o continua dezvoltare asa ca, acum, nu e greu sa gasesti o locuinta de inchiriat in orice zona doresti. Trebuie doar sa alegi ce se pliaza cel mai bine pe nevoile tale.



Stabileste un buget realist



Banii sunt principalul criteriu de evaluare, daca faci acest pas, pentru ca inchirierea unui apartament nu inseamna doar plata lunara a sumei cerute de proprietar. In primul rand, vei avea de suportat cheltuieli pentru documentatie, eventual onorarii pentru…

Sursa articol si foto: business24.ro

