5 lucruri esentiale pe care trebuie sa le stii cand devii propriul sef

Stiri pe aceeasi tema

- Corpul unui om adult are 206 oase si o retea complexa de tendoane, ligamente si cartilaj ce il sustine. Are o serie de functii vitale, precum sustinerea, miscarea, protectia, productia de globule rosii, depozitarea calciului si echilibrarea...

- Renumitul fizician Stephen Hawking a murit azi-dimineața, la varsta de 76 de ani, a anunțat BBC.Iata care sunt cele cinci lucruri, pe care ar trebui sa le știi despre renumitul om de știința, scrie digi24.ro.

- Soare, aer liber, plimbari in oraș pana seara tarziu. Sunt doar cateva momente mult așteptate ale venirii primaverii, de care te vei bucura in scurt timp. A sosit din nou momentul in care sa te dezmorțești, sa ieși din casa și sa faci tot ce ai ravnit pe tot parcursul iernii. Cu acest prilej, poți…

- O sarcina schimba in totalitate organismul unei femei dar inainte de a face pasul cel mare este important sa faci anumite schimbari in stilul tau de viața și sa mergi la doctor. Unele lucruri...

- Anunțul facut de Roxana Iliescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, ca nu se abține de la votul bugetului, proiect la care ea insași a lucrat, ca urmare a unei decizii de la varful partidului sau, PMP Timiș, a zguduit politica locala, zilele trecute. Șeful de cabinet al președintelui CJT,…

- Au mai ramas cateva ore pana la deschiderea oficiala a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, competitie ce se desfasoara sub sloganul ”Olimpiada Impacarii” avand in vedere tensiunile politice existente la nivel mondial. Ceremonia de Deschidere este programata vineri, incepand cu ora 13:00.

- O postare de pe Facebook s-a dovedit a fi cu adevarat cutremuratoare, ținand cont de contextul in care a fost scrisa. Ea aparține unui baiat din Oklahoma, SUA, și a fost postata de catre organizația ,,Dreamcatchers for Abused Children”. Organizația este dedicata asigurarii ingrijirii și sprijinului…

- Accidentul cerebral suferit in preajma Craciunului de catre tatal meu a determinat internarea acestuia la Spitalul Județean de Urgența din Alexandria, secția neurologie. In calitate de insotițor, am constatat cu ce probleme se confrunta unitatea spitaliceasca, a carei viziune este ,,de a crea imaginea…