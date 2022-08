5 look-uri fierbinți pentru serile de vară! Cand gradele din termometru urca, trebuie sa gasești ținute elegante și suficient de lejere pentru a te simți confortabil seara. In acest articol vei descoperi cateva look-uri de vara de purtat pe terasa sau pentru un cocktail la piscina. Intotdeauna este o bataie de cap atunci cand vine vorba de... The post 5 look-uri fierbinți pentru serile de vara! appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sa oferi un cadou, cu sau fara o ocazie anume, este un lucru vechi de cand lumea și pamantul. Intotdeauna este un sentiment inalțator sa oferi un dar catre o persoana draga, iar cu cat cadoul este mai special sau mai potrivit, cu atat iți crește stima de sine.Insa nu intotdeauna știm sau gasim…

- Tineri interpreți participa, duminica, 24 iulie 2022, la Abrud, la Festivalul – Concurs Național de Folclor „Inimi fierbinți in Țara de Piatra”, concurs de interpretare vocala a muzicii tradiționale romanești. Festivalul a ajuns in acest an la cea de-a 38-a ediție și se va desfașura in Piața Eroilor…

- Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” aduce exponate-vedeta la Art Safari, in Palatul Dacia-Romania, din strada Lipscani, nr. 18-20, iar Art Safari organizeaza o expoziție temporara inclusiv cu arta istorica in Antipa, in perioada 7-10 iulie. Astfel, Girafa iși da intalnire cu Dali și…

- Un pod rutier s-a rupt, joi dupa amiaza, in judetul Neamt, iar un autocamion si o autoutilitara au fost surprinse in zona. Un barbat a fost ranit, iar mai multe ovine au fost scoase de pompieri de sub daramaturi. Imagini cu podul prabușit au fost postate pe Facebook de localnici.Podul de la Luțca a…

- Care sunt cele mai iubite si nepretuite daruri? Printre cele mai frumoase cadouri pe care le-am putea oferi cuiva drag s-au numarat intotdeauna florile, parfumurile sau bijuteriile. Acestea din urma au o traditie de mii de ani, si se numara printre cele mai frecvente obiecte care se ofera in dar, semnificand…

- Doua surori vitrege din Ucraina, acum in varsta de 24, respectiv 25 de ani, s-au revazut dupa aproape doua decenii. Cele doua tinere, care au același tata, au fost instrainate in copilarie din cauza saraciei și a problemelor de familie. Una dintre ele a fost adoptata de o familie din Spania, la varsta…

- Biden afirma ca SUA sunt "deschise la sancțiuni suplimentare" impotriva Rusiei, dupa ce UE a anunțat o noua runda de sancțiuni, relateaza CNN. Dupa ce Uniunea Europeana și Marea Britanie au anunțat sancțiuni suplimentare impotriva Rusiei, președintele american Joe Biden a declarat ca "suntem intotdeauna…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a organizat o licitatie pentru achizitia unei constructii echipata cu sisteme de verificare, dar si intretinere sisteme instalatii pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, la magazia de grupaj CFS din terminalul de containere.…