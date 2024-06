Stiri pe aceeasi tema

- Zi libera pentru elevi și profesori miercuri, 5 iunie, de Ziua Invațatorului 2024, in premiera la nivel național dupa marea greva a profesorilor. Elevii și profesorii au zi libera miercuri, 5 iunie, de Ziua Invațatorului 2024, in premiera la nivel național, dupa marea greva a profesorilor, conform noului…

- In premiera la nivel național, dupa marea greva a profesorilor, elevii și profesorii au zi libera miercuri, 5 iunie, de Ziua Invațatorului 2024, conform noului contract colectiv de munca (CCM) la nivel de sector – Invațamant, prin care s-a incheiat greva generala din Educație și care a intrat in vigoare…