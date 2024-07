5 IULIE: Ziua blestemată a aviației militare din România! Astazi marcam doua tragedii aviatice care au zguduit Forțele Aeriene Romane și au lasat rani adanci in comunitațile militare și in familiile victimelor. Se implinesc 12 ani de la catastrofa de la Tuzla și 7 ani de la accidentul de la Zoița, evenimente ce au dus la pierderea a numeroase vieți. Pe 5 iulie 2010, […] The post 5 IULIE: Ziua blestemata a aviației militare din Romania! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

