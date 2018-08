Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon al Ligii 1 aduce inca din a doua etapa derby-ul dintre FCSB și Dinamo. Confruntarea dintre cele doua rivale se desfașoara pe "Arena Naționala", de la ora 21:00, putand fi urmarita in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus și LiveText pe HotNews.ro.

- CFR Cluj intra marți in "focurile" meciurilor europene, campioana Romaniei urmand sa ii infrunte pe sudezii de la Malmo in turul al doilea preliminar al Champions League. Manșa tur se va disputa la Cluj-Napoca, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", de la ora 19:00. Partida poate fi urmarita in direct…

- FCSB va debuta astazi in noul szon competițional la Giurgiu cu Astra. Duelul de la ora 21:00 care va fi transmis in direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look va consemna și debutul pe banca tehnica ca antrenor in Liga I a lui Marius Maldarașanu. De partea ceealalta, roș-albaștrii vin dupa cea mai…

- LIGA 1 ETAPA 1. In sezonul 2018-2019, locurile 1-6 din sezonul regulat al Ligii 1 intra in play-off, iar locurile 7-14 din sezonul regulat vor continua in play-out. Locul 1 din play-off se califica in Liga Campionilor, in timp ce locurile 2 și 3 se califica in Europa League. Locul 12 din play-out…

- S-a stabilit țintarul Ligii 1 la fotbal. Cum arata prima etapa și cand se joaca FCSB – Dinamo. Primul derby dintre Dinamo si FCSB va avea loc inca din etapa a doua, iar partida dintre CFR Cluj si FCSB se va disputa in runda a opta. Duelul din turul sezonului regulat dintre Craiova si FCSB va fi in etapa…

- Champions League și Europa League se vor vedea, in urmatorii trei ani, pe trei posturi TV din Romania.Digi Sport, Telekom Sport si Look (Look TV și Look Plus) vor transmite meciurile din Champions League și Europa League in perioada 2018 - 2021, anunta Pagina de Media.In premiera in noua ani, Pro TV…

