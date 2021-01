5 indicatori de urmărit în 2021, pe piața muncii 2021, un an nou, un parlament și un guvern proaspat, un mediu de afaceri care sta in expectativa și o pandemie care pare ca nu mai vrea sa plece. Pe ce indicatori trebuie sa ne fixam privirea pentru a vedea incotro se indreapta economia și societatea... Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „2020 a fost un an in care cuvantul de ordine a fost supravietuirea”, a declarat pentru „Adevarul” consultantul economic Adrian Negrescu, referindu-se la problemele inerente pe care le-a generat pandemia in piata muncii.

- 2020 a fost un an dificil prin prisma declanșarii pandemiei de COVID-19, care a afectat aproape toate sectoarele de activitate. A fost un an marcat de pauze forțate, de incertitudini, dar și de o tranziție rapida la digital, care a presupus adaptarea...

- Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza joi, 10 decembrie, incepand cu ora 13, conferința online de finalizare a proiectului „Construiește-ți viitorul prin stagii de practica! – CONPrACT” in cadrul caruia 164 de studenți din anii terminali au fost sprijiniți pentru tranziția de la școala la…

- Studiu eJobs: Au acceptat salarii mai mici, joburi sub nivelul lor de experiența ori s-au relocat in alt oraș – o parte din concesiile pe care le-au facut candidații care și-au cautat job in ultimele 6 luni. Peste 150.000 de candidați aplica lunar pe eJobs.ro, numarul lor inregistrand creșteri constante…

- Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti va demara un nou proiect amplu, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 - Sinergia mediului universitar cu cel economic pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii in domeniile electric, energetic…

- Mai putin de jumatate din femei sunt pe piata muncii la nivel mondial, un decalaj in raport cu situatia barbatilor care nu s-a schimbat foarte mult in ultimii 25 de ani, conform raportului cincinal privind situatia femeii, dat publicitatii marti de ONU, informeaza dpa si Fundatia

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca informeaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca despre cele mai platite joburi pe piața muncii Iata topul celor mai bine platite locuri de munca vacante.

- Majoritatea companiilor (80%) participante la sondajul global PwC ”The future of remote work” arata ca adoptarea lucrului la distanța este noua norma pe piața muncii, iar peste 53% spun ca au creat și implementat deja o politica in acest sens. Din restul de 47%, mai mult de jumatate anticipeaza ca vor…