5 idei pentru un mic dejun sănătos Se spune ca micul dejun este cea mai importanta masa a zilei, intrucat dupa orele de somn se recomanda sa iți iei doza zilnica de energie din alimente. Este important sa alegi cele mai bune ingrediente pentru o masa bogata in proteine! Poți opta pentru ou Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Micul dejun este o masa extrem de important pentru copii. Le ofera energia de care au nevoie pentru a-și incepe ziua, motiv pentru care aceasta masa ar trebui sa conțina o mulțime de nutrienți pentru ei. Fie ca sunt bebeluși care au inceput diversificare sau copii mai mari, de 2 pana la 8 ani, micul…

- Horațiu Moldovan (25 de ani) povestește cum a trait pana acum „visul vișiniu”. Rapid e echipa ce l-a relansat pe Horațiu, portar care anul trecut a uimit și a ajuns chiar și in echipa naționala. - Horațiu, cu ce gand plecați in 2023?- Ma bucur ca mi-am revazut colegii dupa aceste sarbatori, nici n-am…

- Sunt mulți copilași care refuza sa manance dimineața sau care stramba din nas și cer preparate care sunt potrivite mai degraba pentru masa de pranz sau cina. Wowbiz.ro sare in ajutorul mamicilor care sunt in cautare de idei de preparate sanatoase pentru micul dejun al micuților lor.Iata ce variante…

- Ouale gasim adesea pe mesele romanilor dimineața, asta pentru au o sursa de proteina scazuta in calorii. Exista mai multe metode de a gati oua fara ulei, insa puțini știu cum sa prepare ouale prajite fara sa foloseasca orice fel de grasime. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Servit odinioara ca o delicatesa pentru cele mai rafinate gusturi, parizerul este unul dintre mezelurile pe care romanii obișnuiesc sa-l cumpere din marile magazine, fara sa știe cat de ușor este sa-l prepare in casa. In plus, ai posibilitatea sa adaugi doar ingrediente sanatoase, astfel incat mancarea…

- Ce recomandari au specialiștii in sanatate pentru un mic dejun sanatos?Ceai și cafeaIncearca sa reduci aportul de ceai și cafea, mai ales daca bei cantitați excesive. Mai intai, inlocuiește una sau doua cani pe zi cu ceaiuri din fructe, suc de fructe sau apa minerala. Exista multe varietați de fructe…

- In ediția de Super Neatza de duminica, 16 octombrie 2022, un specialist in nutriție a explicat ce sunt proteinele și cum poți pregati un mic dejun sanatos și sațios. In plus, Cif este, și de aceasta data, un aliat de nadejde impotriva murdariei din bucatarie!

- Motivul pentru care Bill Gates nu ia niciodata micul-dejun. Ce dieta are miliardarul ajuns la 67 de ani și de la ce obiceiuri mai puțin obișnuite nu se abate niciodata. Deși specialiștii recomanda și spun ca prima masa a zilei este cea mai importanta, se pare ca magnatul nu este de aceeași parere.