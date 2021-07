5 idei în trend pentru amenajarea livingului în 2021 Livingul este principala incapere de socializare din intreaga locuința și dupa un an 2020 in care din cauza restricțiilor cauzate de pandemia de Coronavirus, am stat mai mult in casa, pentru 2021 au aparut cateva trenduri noi in materie de design interior. Nu sunt schimbari foarte mari in ceea ce privește stilul in care alegem sa ne decoram locuințele, ci focusul s-a mutat mai degraba catre funcționalitatea spațiului. Accentul se pune pe calitate, simplitate și confort Piesele de mobilier au accente din ce in ce mai minimaliste iar tendința este sa se reduca cat de mult se poate aspectul de voluminos… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru fiecare 1 euro investit in piata abonamentelor medicale, acest domeniu genereaza suplimentar 3 euro, ca valoare adaugata bruta in economia Romaniei, contribuind astfel la economia locala si la crearea de noi locuri de munca, potrivit unui studiu EY Romania. Potrivit sursei citate, fiecare loc…

- Transilvania este o destinație adorata de mulți români, dar și de mulți straini. Pandemia de COVID-19 i-a facut pe mulți sa își petreaca concediul în țara și sa descopere astfel noi locuri superbe de vizitat. Transilvania se remarca prin multe cetați impunatoare și construcții vechi…

- Mașinile Google Street View au revenit in Romania sa actualizeze imaginile cu toate șoselele, dar și cu alte locuri din țara, pentru ca oamenii sa poata gasi mai ușor destinațiile unde trebuie sa ajunga. Asta, in condițiile in care statisticile arata ca 2 din 3 romani care folosesc internetul utilizeaza…

- Constanta a numarat anul trecut 89.903 locuri de cazare, mai putine cu 600 fața de anul 2019, dar a fost cea mai vizitata destinatie din Romania, conform INS. In topul național urmeaza Brasovul, cu 28.700, si Bucuresti, cu putin peste 21.800 locuri de cazare. Capacitatea declarata de cazare din judetul…

- Orașul din Romania care inregistreaza cea mai mare rata a vaccinarii anti-coronavirus este Cluj-Napoca. Rata de vaccinare din acest oraș este de 40%. In Cluj-Napoca au fost ridicate parțial restricțiile. In urma cu trei saptamani, rata infectarilor era de 8 cazuri raportat la 1 000 de locuitori. Acum,…

- Vaccinarea anti-coronavirus in cabinetele medicilor de familie va incepe in aproximativ doua saptamani. Mai exact, in jurul datei de 4 mai. Oamenii nu mai sunt nevoiți sa se programeze in platforma iar serul folosit va fi cel de la AstraZeneca. Pașii necesarii vaccinarii la medicul de familie…

- Scene regretabile in Romania, la Slatina! Zeci de persoane s-au adunat la usa unui magazin second-hand. Trecatorii s-au intrebat, pe de o parte ce i-a putut aduce acolo pe cei care asteapta la usa in numar atat de mare, iar pe de alta, cum de organele de ordine nu se sesizeaza. Cel mai probabil, motivul…

- Brand romanesc cu tradiție, CONDRA acopera toate gusturile și stilurile cand vine vorba de camași, adaptandu-se atat la simplitatea și masculinitatea unui domn, cat și la eleganța și delicatețea unui stil feminin.Condra produce camași inca din anul 1992 și iși actualizeaza constant tiparele, modelele…