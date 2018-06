5 idei despre cum să găteşti ca să faci mai mult sex In acest sens, iata un top 5 idei despre ce ai de facut in bucatarie, ca s-o impresionezi asa de tare, incat sa devii irezistibil in pat. 1. Gateste chestii simple 1. Multi barbati gresesc, dorind sa-si impresioneze partenera asa de tare, incat ajung sa-si doreasca sa gateasca tot felul de chestii sofisticate si, ca atare, foarte greu de obtinut. Principala grija trebuie sa fie prospetimea ingredientelor cu care sa gatesti ce stii mai bine din zona retelor simple. 2. Arata-ti dexteritatea 2. Arata-ti Conteaza mult indemanarea, dexteritatea cu care executi anumite miscari in bucatarie, pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

