- Familia este unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le avem in viața și este de datoria noastra sa o pastram aproape. Aprecierea și recunoștința se arata in fiecare zi, prin lucruri marunte, insa in sezonul sarbatorilor de iarna se arata prin cadouri. Cu toții așteptam masa de Craciun cand ne…

- Romanii sunt mai cumpatati in acest an in preajma sarbatorilor de iarna, cheltuind cu 12% mai putin decat anul trecut pe mancare, cadouri si decoratiuni, iar suma medie se ridica la 1.188 lei, potrivit unui studiu Reveal Marketing Research.Anul acesta, romanii isi vor petrece Craciunul acasa (56%)…

- Tanarul a surprins pe camere momentul in care bunica sa pune mercur in tocanița de cartofi, mancare din care s-au servit toți membrii familiei, mai puțin femeia. Mai mult, femeia le-ar fi spun ca nu vor mai fi in viața de Craciun. Pensionara care a vrut sa-și otraveasca ginerele și nepotul avea MERCUR…

- Intalnire Viktor Orban – Recep Erdogan: ce cadouri inedite și-au facut cei doiPreședintele turc Recep Tayyip Erdogan și premierul maghiar Viktor Orban au avut luni o intalnire in capitala Ungariei. Cei doi și-au facut codouri și au stabilit noi parteneriate intre Ungaria și Turcia, parteneriate care…

- Craciunul in Familia Regala a Romaniei a devenit in timp o tradiție și in fiecare an a fost sarbatorit cum se cuvinte, iar marturie stau relatarile și fotografiile facute la vremea respectiva.

- ????Craciunul se apropie cu pași repezi – mai sunt doar 40 de zile! Suntem nerabdatori sa va dezvaluim surprizele pregatite cu dragoste pentru acest sezon festiv. Cadouri speciale și produse

- Mii de oameni sunt așteptați sa danseze pe ritmuri balcanice și pe hiturile anilor ‘90-2000, in 30 noiembrie la Sala Polivalenta BT Arena din Cluj cu Goran Bregovic, precum și cu trupele Andre, N&D, Hara.

- Co-starurile din celebrul serial „Friends”, Maggie Wheeler și Morgan Fairchild, și-au amintit de Matthew Perry pentru bucuria pe care a „a adus-o multora”. Moartea lui fulgeratoare, la varsta de numai 54 de ani, a fost o veste „șocanta” pentru toți.