- 30 ianuarie 2022: Peste 19.000 cazuri de COVID, raportate in Romania – bilanț parțial 30 ianuarie 2022: Peste 19.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 51 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de duminica, 30 ianuarie 2022, autoritațile au transmis bilanțul parțial…

- 29 ianuarie 2022: Peste 30.000 cazuri de COVID, raportate in Romania – bilanț parțial 29 ianuarie 2022: Peste 30.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 72 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de sambata, 29 ianuarie 2022, autoritațile au transmis bilanțul parțial…

- 26 ianuarie 2022: RECORD ABSOLUT. PESTE 34.000 cazuri de COVID, raportate in Romania – bilanț parțial 26 ianuarie 2022: Peste 34.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 94 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de miercuri, 26 ianuarie 2022, autoritațile au transmis…

- 25 ianuarie 2022: RECORD. PESTE 19.000 cazuri de COVID, raportate in Romania – bilanț parțial 25 ianuarie 2022: Peste 19.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 44 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de marți, 25 ianuarie 2022, autoritațile au transmis bilanțul parțial…

- 23 ianuarie 2022: Peste 14.000 cazuri de COVID, raportate in Romania – bilanț parțial 23 ianuarie 2022: Peste 14.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 22 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de duminica, 23 ianuarie 2022, autoritațile au transmis bilanțul parțial…

- 20 ianuarie 2022: Peste 19.000 cazuri de COVID, raportate in Romania – bilanț parțial 20 ianuarie 2022: Peste 19.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 43 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de joi, 20 ianuarie 2022, autoritațile au transmis bilanțul parțial de coronavirus…

- 18 ianuarie 2022: Peste 16.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 70 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial 18 ianuarie 2022: Peste 16.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 70 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de marți, 18 ianuarie 2022, autoritațile…

- 17 ianuarie 2022: Peste 8.000 de noi cazuri COVID și 17 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore. Bilanț parțial 17 ianuarie 2022: Peste 8.000 cazuri de COVID, raportate in Romania. 17 decese provocate de CORONAVIRUS – bilanț parțial In cursul dimineții de luni, 17 ianuarie 2022, autoritațile…