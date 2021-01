5 domenii cu mare potential in e-commerce, in care te poti lansa online in 2021

Vedeta anului 2020 in domeniul afacerilor a fost comertul electronic. Sunt extrem de multe articole in media despre ascensiunea puternica din e-commerce in Romania, iar foarte multi antreprenori au beneficiat din plin de acest trend. Lucrurile vor evolua foarte bine in mediul online si in anii viitori, deci este inca o perioada foarte potrivita pentru un start-up in domeniu.



Cu o investitie nu foarte mare, se poate lansa rapid un magazin online care poate deveni in scurt timp unul de succes. Totul depinde de alegeri, de inspiratie, de atentie la detalii. Totul conteaza, de la planul…