5 din 10 angajaţi români şi-au schimbat ­locul de muncă în ultimii doi ani Jumatate dintre angajatii romani si-au schimbat locul de munca cel putin o data in ultimii doi ani, iar principalele motive invocate au fost un salariu mai bun la noul job si disponibilizarile sau volumul prea mare de munca, in timp ce o treime au plecat pe fondul concedierilor, arata rezultatele unui sondaj publicat de o platforma de recrutare online, potrivit Agerpres. Pe de alta parte, conform eJobs Romania, 40% dintre respondenti spun ca nu si-au mai schimbat locul de munca dinainte de 2019, decizie motivata fie de o nevoie crescuta de stabilitate in contextul tulbure creat de pandemie, fie… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

