Stiri pe aceeasi tema

- Medicii epidemiologi sunt insuficienți și este nevoie urgenta decreștere a numarului acestora, a spus premierul Ludovic Orban inședința de Guvern. Premierul interimar i-a cerut ministruluisanatații masuri rapide de gasire a specialiștilor in luptaimpotriva virusurilor și a bacteriilor, amintind de situația…

- O tanara de doar 18 ani din Sadu, Janina Falcue, insarcinata in luna a saptea, a ajuns in urma cu doua zile in Centru Maternal. Cea care a adus-o a fost chiar mama sa din cauza conditiilor nefaste in care acesta traia. Locuinta in care traia cu sotul...

- O tanara gravida, care a ajuns la spital la un pas de paralizie, a fost salvata de medicii din Bacau. Pacienta nu facuse niciun fel de vizita medicala in cele 36 de saptamani de sarcina. A fost operata și de tumoare și de cezariana, iar acum atat femeia, cat și copilul sunt bine.Tanara de…

- Teste de hormoni de sarcina au fost efectuate fara consimtamantul jucatoarelor unui club din liga profesionista franceza anunta Asociatia franceza a handbalistelor si handbalistilor profesionisti (AJPH), informeaza lequipe.fr, citata de news.ro."Analize ale nivelului hormonilor Beta hCG pentru…

- In cazul in care unul dintre proprietari impiedica, cu rea-credinta si sub orice forma, folosirea normala a condominiului, sau a unor parti componente, potrivit destinatiei acestora, si creeaza prejudicii celorlalti proprietari, proprietarii prejudiciati sau orice persoana care se considera vatamata…

- Cantaretul Enrique Iglesias (44 de ani) va deveni tatic a treia oara. Partenera sa de viata, Anna Kournikova, este gravida iar, la 38 de ani, noteaza click.ro. Revista spaniola „Hola” a descoperit-o pe rusoaica blonda cu o burtica destul de mare, pe o șalupa in Miami. Atat ea, cat și Enrique Iglesias,…

- O companie aeriana din Hong Kong a obligat o tanara sa efectueze un test de sarcina inainte de a-i permite sa se imbarce intr-o aeronava avand ca destinatie o insula din Pacific, populara printre femeile gravide care doresc sa obtina cetatenia americana pentru copiii lor,

- Geanina și Costas, foști concurenți de la „Insula Iubirii” mai au puțin și vor deveni parinți. Copilul lor urmeaza sa se nasca in ianuarie, iar cei doi indragostiți ard de nerabdare. Recent, aceștia au postat o fotografie extrem de emoționanta cu burtica, iar fanii au fost foarte incantați.