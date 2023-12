5 cele mai murdare locuri din avion Lucruri interesante despre calatoriile cu avionul pe care cu siguranța nu le știai. In lume exista un milion de avioane care efectueaza zboruri, uneori aproape non-stop. Și, deși echipele speciale de curațenie fac tot posibilul pentru a curața fiecare scaun inainte de sosirea urmatorilor pasageri, uneori unele lucruri pot fi trecute cu vederea sau pot ramine puțin murdare de la un zbor la alt Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Lacul Zagra, cunoscut și sub numele de Taul lui Alac, este o rezervație naturala de tip botanic, situata in judetul Bistrita-Nasaud, la numai 500 de metri de localitatea Zagra. Aici se regasesc broasca țestoasa europeana de apa dulce și țestoasa cu coada lunga – specii protejate de lege. Lacul Zagra…

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 470 posturi la Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Cugir, Campeni și alte localitați din județ. Oferta prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 10 octombrie. Sunt vacante 470 posturi in…

- Primaria Timișoara anunța ca unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din Timișoara va avea o banda dedicata mijloacelor de transport in comun. Acestea vor avea și prioritate la semafor. Vor fi desființate și locuri de parcare, 50 la numar, in zona intersecției cu strada Aurel Popovici.

- Bucataria și baia sunt cele doua incaperi din locuința in care se strange multa mizerie, bacterii și microorganisme daunatoare. In bucatarie, se depoziteaza și se prepara produse alimentare, care reprezinta un mediu favorabil pentru dezvoltarea diferitelor microorganisme. De asemenea, caldura și umiditatea…

- Piața europeana a muncii iși revine – sau cel puțin da semne de redresare – dupa șocurile legate de pandemie. Cu toate acestea, continua sa ramana departe de nevoile populației, potrivit Euronews, citat de Rador Radio Romania.

- La finalul alegerilor europene prevazute pentru iunie 2024, numarul de eurodeputați va crește de la 705 la 720. Douasprezece țari, printre care și Franța, au obținut locuri suplimentare, a anunțat vineri Consiliul European, citat de AFP. Aceasta creștere de cincisprezece locuri reflecta „schimbarile…

- Sorana Cirstea este jucatoarea din Romania cel mai bine clasata in ierarhia WTA, ea aflandu-se pe locul 25, in urcare o pozitie, cu 1760 puncte.In clasamentul WTA dat publicitatii luni, Irina Begu a coborat 12 locuri si este pe 61, cu 948 puncte, conform News.ro. Si Ana Bogdan este in coborare,…

- Peste 1.200 de localitati, cu precadere in mediul rural izolat, vor beneficia de microbuze electrice destinate transportului scolar, in baza unei finantari PNRR in valoare totala de 250 de milioane de euro, informeaza AGERPRES . Marti, la Palatul Victoria, in prezenta premierului Marcel Ciolacu, ministrul…