5 cărți de dezvoltare personală care te vor ajuta să te transformi dintr-un șef într-un lider A fi desemnat șeful unei echipe nu inseamna ca ești și liderul acesteia. Influența liderului informal asupra echipei este esențiala pentru modul in care aceasta evolueaza, motiv pentru care, daca ai ajuns șeful unei echipe, primul tau obiectiv ar trebui sa fie sa devii și liderul acesteia. Liderul informal este cel desemnat de colectiv, in mod natural, ca rezultat al dinamicii grupului. Spre deosebire de cel formal, acesta nu are autoritatea de a conduce grupul, insa in mod cert influențeaza dinamica grupului. Liderul formal, cunoscut și sub denumirea de șef, este desemnat oficial.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cautam colegi noi pentru a forma o echipa in plina dezvoltare. Daca ești in cautarea unei noi oportunitați de dezvoltare profesionala, te rugam sa ne trimiți CV-ul pe: [email protected] și te invitam la o prima discutie la sediul nostru Bd. Independentei nr.63, Baia Mare, Maramureș. In acest moment…

- Reprezentativa Romaniei U16 participa pana pe 26 februarie la Turneul de Dezvoltare UEFA din Israel. Ieri a avut loc primul meci al tricolorilor la acest turneu, impotriva reprezentativei statului Chile, caștigat de tricolori cu scorul de 8-0. Yanis Pirvu, mijlocașul echipei FC Argeș, a inceput jocul…

- Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 13 – 17 februarie 2023, noi evenimente cultural-educative și de dezvoltare personala Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 13 – 17 februarie 2023, noi evenimente cultural-educative și de dezvoltare personala, care pot fi urmarite online,…

- Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 6 -10 februarie 2023, noi evenimente cultural-educative și de dezvoltare personala, care pot fi urmarite online, pe pagina oficiala de Facebook a instituției, și pe site-ul oficial Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 6 -10 februarie 2023,…

- Ce zi mai buna sa incepem impreuna rasfoirea unei noi carti, daca nu ultima zi calendaristica a lui ianuarie De ce Pai ne aflam exact la jumatatea distantei intre Solstitiul de iarna 25 decembrie si Echinoctiul de primavara 21 martie .Sarbatoarea celtica a "mijlocului" perioadei se intampla pe 1 februarie…

- Mani Gyenes, reprezentantul principal al Romaniei la Raliul Dakar, a ajuns cu bine la finalul ediției din acest an a celei mai dure și periculoase curse din motorsportul modern. Pilotul satmarean a reușit sa parcurga raliul fara asistența tehnica, el fiind inscris la clasa Rally2 și la categoria Malle…

- Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 16 – 20 ianuarie 2023, noi evenimente cultural-educative și de dezvoltare personala, care pot fi urmarite online, pe pagina oficiala de Facebook a instituției, și pe site-ul oficial (www.centrul-cultural-pitesti.ro), acțiuni la care publicul are acces…

- Primaria Alba Iulia angajeaza animator socio-educativ, consilier dezvoltare personala și consilier profesional: Condiții de participare la concurs Primaria Alba Iulia angajeaza animator socio-educativ, consilier dezvoltare personala și consilier profesional: Condiții de participare la concurs Primaria…