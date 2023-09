Stiri pe aceeasi tema

- Șefi de stat și de guvern au participat la plenarele și panelurile de discuții dedicate accesului universal la servicii de sanatate, eliminarii tuberculozei pana in anul 2030 și pregatirilor statelor membre in caz de criza sanitara. Intervențiile ministrului Sanatații au fost facute in adunarea generala…

- Andreea Marin, cunoscuta drept zana surprizelor se poate lauda cu o gradina de-a dreptul frumoasa. Se pare ca indragita prezentatoare nu s-a rezumat doar la cateva flori. De-a lungul timpului, vedeta a reușit sa cultive plante frumos colorate dar și plante cu beneficii mai puțin știute. Printre acestea…

- In ciuda recomandarilor de pretutindeni, nu exista nicio dovada științifica ce atesta ca 10.000 de pași efectuați zilnic reprezinta ținta ideala pentru sanatate sau scadere in greutate. Acest numar „magic” este unul aleatoriu, care a aparut in urma unei campanii publicitare in urma cu zeci de ani.Deși…

- Casa ta trebuie sӑ fie reamenajatӑ constant, iar obiectele electronice și electrocasnice, precum și micile detalii de decor, trebuie sӑ fie cumpӑrate pentru a avea la dispoziție tot ce ai nevoie. Este necesar sӑ asiguri funcționalitatea și confortul pentru fiecare spațiu al casei, iar electronicele…

- Despre apa cu ghimbir medicii spun ca are mai multe proprietați și chiar poate sa contribuie la senzația de sațietate, de aici și recomandarea specialiștilor de a fi consumata de cei care vor sa slabeasca, dar, in aceeași masura, are beneficii și pentru alte categorii.

- Știai ca oțetul de mere poate fi folosit pentru a face pielea, parul, dinții și unghiile mai frumoase? Timp de multe secole, oțetul de mere a fost utilizat pe scara larga in gatit și medicina, dar proprietațile benefice ale oțetului de mere nu se opresc aici!

- De ce au fost introduse standardele Euro de emisii?Prima legislație europeana privind emisiile de noxe a fost introdusa in 1970, dar primul standard european, numit Euro 1, a fost implementat abia in 1992. El se aplica tuturor mașinilor noi care au primit omologare UE de acest tip incepand cu luna iulie…

- Da, ai citit bine! Banana, care cel mai probabil, chiar in acest moment sta in coșul cu fructe are multe beneficii de frumusețe de oferit! Este un fruct hranitor care conține cantitați mari de potasiu și magneziu! Alți nutrienți din banane includ vitamina A, B, E, zinc, aminoacizi și multe altele. Afla…