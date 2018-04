5 beneficii ale vișinelor Vișinele au o mulțime de beneficii pentru sanatate. O porție de fructe conține trei grame de fibre și 10 miligrame de Vitamina C, ceea ce reprezinta 13% din necesarul zilnic. Fie ca le mananci proaspete, le pui in smoothie, le bei sucul sau le adaugi in tarte si compoturi, vișinile iți vor aduce foarte multe beneficii. 5 beneficii ale vișinelor Sunt o adevarata forța nutriționala Fructul are aceasta nuanta bogata de rosu datorita continutului ridicat de antociani, un tip de antioxidant care poate lupta impotriva leziunilor provocate de stresul oxidativ, deci a radicalilor liberi. Conform studiilor,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timpul dietei: Ziua 1 – La micul dejun bea suc proaspat de portocale, la pranz bea suc de legume si la cina mananca legume la gratar sau la abur. Ziua 2 – La micul dejun bea suc de portocale sau un smoothie, la pranz mananca o supa de legume si la cina mananca legume la gratar sau la abur. Ziua…

- O singura lamiie ajuta la prevenirea calculilor renali, amelioreaza durerile in gat, ajuta la scaderea in greutate si echilibraza nivelul pH-ului. Lamiia nu este doar un fruct ce da un gust aparte mincarii sau bauturilor in care este adaugata. Aceasta aduce o serie de beneficii organismului. Nutritionistii…

- Cercetatorii de la Universitatea Colorado-Boulder au precizat, in urma unui studiu, ca efectele marijuanei asupra creierul sunt mai putin nocive decat cele ale alcoolului, desi admit ca este nevoie de mai multe studii pentru a intelege efectele...

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti ''un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association joi. Cercetatorii…

- Lamaia este acida, cu aroma specifica și gust acru, fiind fructul cel mai bogat in vitamina C, necesara organismului. Acest fruct imbunatatește imunitatea, intarește vasele de sange, ajuta la vindecarea pielii si chiar la blocarea dezvoltarii anumitor celule care pot declansa aparitia cancerului.…

- Cei care consuma sfecla roșie beneficiaza de un important aport de vitamine. Ce se întâmpla în corpul tau daca manânci 100 de grame de sfecla rosie pe zi: Tine sub control tensiunea arteriala. Daca vei consuma des sfecla…

- Cei care consuma sfecla roșie beneficiaza de un important aport de vitamine. Ce se întâmpla în corpul tau daca manânci 100 de grame de sfecla rosie pe zi: Tine sub control tensiunea arteriala. Daca vei consuma des sfecla…

- Pentru a avea grija de podoaba ta capilara poți sa apelezi la doua produse pe cat de simple pe atat de eficiente și anume iaurtul și pudra de amla. Afla din acest articol ce este pudra de amla și cum te ajuta in combinație cu iaurtul sa uiți de problema firelor de par rupte, deshidratate și…