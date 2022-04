Stiri pe aceeasi tema

30 Martie 2022, ora 09:48:34 s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur cu magnitudinea 3

26 Martie 2022, la ora 05:05:36, s-a produs in BUZAU, un cutremur cu magnitudinea ml 2.6

16 Martie 2022, la ora 22:19:33, s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, un cutremur cu magnitudinea 3.4, la adancimea de 118km

15 Martie 2022,ora 21:32:36 s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, un cutremur cu magnitudinea ml 2.7

14 Martie 2022 la ora 00:31:06 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 103km

30 Ianuarie 2022, ora 05:11:02 s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU, un cutremur cu magnitudinea ml 3.1

16 Ianuarie 2022, ora 15:43:15, s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, un cutremur cu magnitudinea 4.4

15 Ianuarie 2022, ora 23:51:26, s-a produs un cutremur in ZONA SEISMICA VRANCEA