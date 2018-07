5 antreprenori care au devenit milionari pana la 30 de ani. Care este cheia succesului?

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, Mark Zuckerberg a mai urcat o treapta in topul celor mai bogati oameni din lume, pana pe locul al treilea, imediat in spatele lui Jeff Bezos (54 ani). Se pare insa ca CEO-ul Facebook nu a stat foarte mult langa Bezos, intrucat de pe data de 16 iulie 2018, CEO-ul Amazon a devenit oficial…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si CEO-ul companiei Facebook , este in acest moment al treilea cel mai bogat om din lume. Acesta l-a intrecut de curand pe Warren Buffet, care in trecut a ocupat primul loc in acest clasament, si este in urma altor doi oameni importanti din domeniul tehnologiei: Bill Gates,…

- Fotbalistii selectionatei Senegalului se distreaza de minune la antrenamente. Cei supranumiți "Leii din Teranga" danseaza la fiecare sesiune de pregatire, asa ca s-ar putea ca anume acest ritual sa le aduca succesul africanilor la Cupa Mondiala de fotbal.

- Gina Stewart, 47 de ani, este noua senzație a britanicilor din revista Maxim. Deși poate fi considerata o femeie trecuta de prima tinerețe, superbul model și-a intrecut colegele mult mai tinere in topul organizat de Miss Maxim.

- Formatul audierii sale a provocat multa frustrare - timpul consacrat intrebarilor a fost mult mai lung decat cel al raspunsurilor americanului.Purtand un costum inchis la culoare si o cravata bordo, Zuckerberg a aparut zambitor, dar un pic rigid, atent, alaturi de presedintele PE Antonio…

- Mark Zuckerberg, care a fondat reteaua sociala Facebook, a implinit 34 de ani ieri, iar in ultimii doi ani compania pe care a fondat-o se confrunta cu cea mai dificila perioada din istoria sa, fiind pusa sub scrutinul utilizatorilor in urma scandalului legat de privacy, potrivit CNBC. Datorita…

- Care este reteta succesului? Incepe cu energie, initiativa si inteligenta, apoi adauga o linie de integritate, un varf de onestitate, doua masuri de generozitate si foarte multa dorinta de a face mai mult decat pana acum. Warren Buffett a subliniat...

- Fondatorul companiilor SpaceX si Tesla, miliardarul american Elon Musk, a anuntat ca intentioneaza sa lanseze o noua afacere: o fabrica de bomboane. "Voi deschide o firma pentru productia de dulciuri. Va fi fenomenal",...