1 august 2021, se implinesc cinci ani de la moartea reginei Ana, soția regelui Mihai I. Nascuta la Paris, la 18 septembrie 1923, Ana, principesa de Bourbon-Parma, a fost fiica principelui Rene de Bourbon si a principesei Margareta a Danemarcei. S-a casatorit cu regele Mihai I la 10 iunie 1948, la Atena, si a venit pentru prima oara in Romania in 1992. Principesa de Bourbon-Parma a copilarit alaturi de cei trei frati, principii Jacques, Michel si Andre de Bourbon. In 1939, dupa izbucnirea celui de-al Doilea Razboi Mondial, a plecat impreuna cu familia sa in Spania si Portugalia. Au ajuns, apoi,…