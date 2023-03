5 alimente care te ajută să scapi de balonare. Ar trebui să le ai mereu în casă Senzația de balonare este condiția abdomenului de a se simți plin și de a intari și a arata burta umflata. Aceasta senzație apare in momentul in care exista gaze in exces in intestin și stomac și cu siguranța te-ai confruntat și tu macar o data cu aceasta problema. Ei bine, afla ca 5 alimente te ajuta sa scapi de balonare. Ar trebui sa le ai mereu in casa! Iata despre ce alimente este vorba! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca mananci sanatos și faci mișcare, insa nu vezi niciun rezultat atunci inseamna ca unele alimente pe care le consumi incetinesc metabolismul și previn pierderea in greutate. Atunci cand vreți sa pierdeți din kilograme, asigurați-va ca evitați aceste alimente care impiedica metabolismul.

- Retailerii francezi au fost de acord sa ofere cel mai mic pret posibil la produsele alimentare de baza, pentru a ajuta gospodariile sa faca fata inflatiei accelerate, a anuntat astazi ministrul Finantelor, Bruno Le Maire, transmite Bloomberg.

- Cuptorul cu microunde este unul dintre cele mai populare electrocasnice pe care oamenii le au in casa. De aceea, cel mai probabil, avand in vedere ca este des folosit, este nevoie sa fie curațat constant. Amestecul din doua ingrediente care te ajuta sa cureți in mod natural cuptorul cu microunde. Vei…

- Petre Daea spera ca pretul carnii de miel sa nu creasca inainte de Sarbatorile Pascale si indeamna populatia sa consume produse romanesti: Ii indemn pe toti romanii sa manance carne de miel de Paste. Sa cumparam, avem de unde si sa folosim aceasta carne care este foarte buna si dam si ajutor crescatorilor…

- Incepand de duminica, 26 februarie, si pana pe 4 martie, muzica clasica va rasuna la Iasi in cadrul celei de-a patra editii a Classix Festival. 7 zile de spectacole, cu 8 concerte, peste 90 de personalitati internationale ale muzicii clasice, 63 de masterclass-uri, panel-uri si workshop-uri, fiind…

- Sunt o mulțime de beneficii pe care cosumul de lapte, iaurt, alte derivate și oua. Cand vine vorba despre lactate, sunt bogate in nutrienți esențiali. Lactatele sunt renumite pentru sanatatea oaselor, dar lactatele fac mult mai mult; de exemplu, susțin mușchii, ajuta la creșterea nivelului de energie…

- Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru ne ofera o soluție simpla și ușor de preparat acasa in plin sezon al virozelor si gripei, cand mai ales cei mici se confrunta cu episoade agresive de tuse, iar in farmacii lipsesc multe dintre medicamentele de care avem n

- Al doilea tip de tuse apare, potrivit statisticilor medicale, la 10%-20% dintre adulti si poate avea numeroase cauze care se ascund in spatele simptomelor neplacute.Cauzele tusei persistenteReflexul de tuse este stimulat de schimbarile mecanice sau inflamatorii de la nivelul cailor respiratorii. Nervul…