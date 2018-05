5 alimente care îți dau energie atunci când ți-e greu să te trezești dimineața Ți-e greu sa te trezești dimineața și sa iți gasești energia necesara sa faci tot ce ți-ai propus pentru intreaga zi? Poate ar trebuie sa nu mai sari peste micul dejun, dar și sa incepi sa mananci mai sanatos și echilibrat. Este recomandat sa consumam micul dejun in primele 30 de minute de cand ne-am trezit pentru a avea energia necesara pe toata durata zilei. Mai mult, pentru un plus de energie, nu trebui doar sa consumi micul dejun la momentul potrivit, ci și sa alegi alimentele care sa iți alunge somnul. Uite care sunt recomandarile noastre: Merele Acestea nu doar ca sunt sanatoase și reușesc… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Școala Profesionala nr. 4 din municipiul Balți va beneficia de energie solara fotovoltaica, ca urmare a semnarii unui acord de colaborare între Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, instituția de învațamânt și Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein, transmite…

- Energia din surse regenerabile acopera, vineri la pranz, aproape 70% din productia totala a tarii, pe primele locuri fiind energia hidro si cea eoliana, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, prezentate in timp real pe site-ul Transelectrica. Astfel, vineri la ora 13:10,…

- Incepand de anul acesta, capitolul energie electrica a fost supus unor schimbari majore. Daca pana la finele anului 2017 statul era cel care stabilea prețurile, acum consumatorii casnici nu mai au facturi la electricitate pentru ca furnizorii sunt cei care vor stabili costurile și modalitațile de plata.…

- Prezentatoarea „Digimatinalului” de la Digi24, Anca Dumitrescu, se trezește in fiecare dimineața la ora 4 și are un ritual de care nu se dezice. Vedeta a vorbit despre cum impaca televiziunea cu profesia de mama, povestind despre viața pe care o are alaturi de baiețelul ei, Matei. Spui ca nu ești o…

- Soarele Zeu apare in mai multe arhetipuri religioase. Cel mai cunoscut este Apollo din Grecia antica. In Egipt, el este zeul creator Khnum, un barbat cu coarne de berbec care crea corpuri de copii din lutul sau. Khnum era de fapt un zeu de apa ce se asigura ca fluviul Nilul va depozita mal negru…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a declarat dezamagita de evolutia avuta, sambata dimineata, contra japonezei Naomi Osaka, de care a fost invinsa, scor 6-3, 6-0, in semifinale la Indian Wells, dar a marturisit ca este multumita de parcursul avut la turneul pe care l-a castigat in 2015. …

- Conform unui studiu al Carbon Disclosure Project (CDP), Alba Iulia este singurul oras din Romania, si printre putinele din Europa, care apare pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile. Alba Iulia foloseste energie regenerabila…

- In fiecare zi, astrele ceresti isi schimba pozitia si influenteaza fiecare zodie pe fiecare domeniu al vietii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii erau convinsi ca energia ce le influenteaza viata vine din ceruri iar stelele joaca un rol important pentru destinul lor. Dealtfel, fiecare persoana poate…