5 accesorii recomandate pentru primul antrenament la sală Inca puțin pana la primul antrenament fizic realizat in sala? O lista cu accesorii este intotdeauna binevenita, pentru ca fiecare sesiune de mișcare pe care o realizezi sa ofere și mai multa satisfacție. De aceea, am pregatit pentru tine o serie de recoma Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, constructorul german de automobile a prezentat lumii intregi primul M3 Touring din istorie. Lansarea pe piața este programata pentru luna noiembrie 2022. Clienții care iși doresc un M3 Touring deosebit, atat din punct de vedere estetice cat și tehnic, il pot configura cu o gama…

- Cei mai pasionați sportivi și-au dorit un singur loc unde sa gaseasca toate marcile lor preferate de echipamente și accesorii sportive. Astfel, a fost lansat Sportano, un nou magazin de sport unde poti gasi gazduiește o gama variata de produse de la branduri consacrate, precum Dutone, Aquamarina, Billabong,…

- Eugen Trica, 45 de ani, o va antrena pe Metaloglobus in sezonul viitor de Liga 2. Ovidiu Herea, veteranul in varsta de 37 de ani al bucureștenilor, a „dat de gol” mutarea in direct la TV, pana ca anunțul sa devina oficial. Eugen Trica, noul antrenor de la Metaloglobus „A condus deja primul antrenament,…

- Mentinerea unor spatii igienizate, perfect curate, in care clientii sa paseasca cu incredere este unul dintre aspectele la care trebuie sa aiba grija orice administrator al unei afaceri. Mai ales spatiile business au cerinte inalte in ceea ce priveste standardele de confort, siguranta si curatenie,…

- Din fericire, orice outfit de zi sau de seara poate fi accesorizat daca folosești bijuteriile potrivite. Accesoriile au rolul de a oferi un aer misterios sau feminin, atunci cand insoțesc o rochie eleganta de seara, insa pot completa cu succes și o ținuta compusa din jeanși și tricou. Cele mai populare…

- Dupa 2 ani de pauza impusa de pandemie, Cupa Tymbark Junior iși reia activitatea. Peste 100 de elevi cu varste cuprinse intre 8 și 10 ani, participanți la viitoarea ediție a competiției, au participat, in sala de sport din Vatra Dornei, la un antrenament alaturi de trei nume importante din fotbalul…

- EVALUARE NAȚIONALA 2022: TESTELE de antrenament, setul 5 – Romana și Matematica. Modele de subiecte pentru examen Modele de subiecte Evaluare Naționala 2022: Ministerul Educației a publicat setul 5 de teste de antrenament pentru elevii de clasa a VIII-a. Acestea pot fi utilizate pentru pregatirea examenului…

- „Premiul Legendei”, proiect lansat Ionuț Ienașel, continua odata cu Cupa Cheile Gradiștei, eveniment susținut de NewsBV.ro, care se va desfașura in acest weekend. Premiul Legendei este un proiect lansat cu prilejul Trofeului Rașnov de catre Ionuț Ienașel, pilot de coasta și de raliu, dar și reprezentantul…