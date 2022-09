Stiri pe aceeasi tema

- La prima proba a Bac-ului de toamna, desfasurata astazi, au fost prezenți 306 de candidați din totalul de 345 de elevi inscriși, in judetul Satu Mare. Miercuri, 17 august, se va desfașura proba obligatorie a profilului, iar joi, 18 august, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializarii.…

- La nivelul județului Gorj, pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022, s-au inscris 1.015 candidați, dupa cum urmeaza: 587 de candidați pentru proba de Limba și literatura romana, 604 candidați pentru proba obligatorie a profilului și 557 de candidați pentru proba la alegere a profilului…

- Guvernul va acorda pana la 10 premii naționale, care vor fi decernate in cadrul evenimentelor organizate de Ziua Independenței Republicii Moldova. Cei interesați pot depune dosarele in format electronic pana in data de 10 august.

- Trei candidați s-au inscris astazi, in ultima zi, la concursul pentru funcția de manager al Spitalului de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava. Este vorba despre actualul manager interimar, dr. Alexandru Calancea, avocatul Traian Andronachi și economistul Dorin Tibeica, ultimii doi foști ...

- Un numar de 580 de candidati s-au inscris, in judetul Hunedoara, la concursul de titularizare din invatamantul preuniversitar, proba scrisa fiind programata sa aiba loc miercuri la centrele de concurs de la liceele "Grigore Moisil" si "Teglas Gabor" din Deva, a informat Inspectoratul Scolar Judetean…

- Astazi, s-a desfasurat a treia proba scrisa a Examenului Național de Bacalaureat din sesiunea iunie – iulie 2022, E. d) – Proba la alegere a profilului si specializarii. S-au prezentat 2211 de candidați din 2262 inscrisi, absentand un numar de 51 candidați.Numarul total de inscrisi la Examenul National…

- La ultima proba scrisa a Examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, din 2.706 candidați inscriși in județul Gorj, au fost prezenți 2.584. 122 de absolventi au fost absenți la aceasta proba. La prima proba scrisa au fost 95 de absenți, iar la a doua proba 113 candidați care au absentat. Pana…

- Un numar de 95 de candidați au absentat de la prima proba a Examenului de Bacalaureat, organizat și in județul Gorj. Astfel, la prima proba a Examenului de Bacalaureat, din cei 2.615 candidați inscriși la aceasta proba, au fost prezenți 2.520 in salile de examen. Deocamdata, la nivelul centrelor de…