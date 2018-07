Stiri pe aceeasi tema

- Bicicliști din toate colțurile țarii au ajuns sambata, in Cetatea Alba Carolina. Aceștia au pornit marți, din cele trei provincii istorice: Muntenia, Banat si Moldova, in cursa „Pedalam pentru Romania”, cel mai mare marș pe bicicleta dedicat celor 100 de ani de la Marea Unire. Dupa 500 de kilometri…

- • Etapa a 4-a, de pe 22 septembrie, are startul la Buzau Turul Ciclist al Romaniei se reia in aceasta toamna dupa o pauza de cinci ani. Competitia va celebra Centenarul Unirii de la 1918, urmand a pleca de la Alba Iulia, pe 19 septembrie, sosirea fiind programata pe 23 septembrie, la Bucuresti. Startul…

- In perioada 29 iunie – 1 iulie, in Cetatea Alba Carolina se va desfașura Bastion Session #3, cea de-a treia ediție a evenimentului dedicat sporturilor extreme și culturii urbane din Alba Iulia. Competitia sportiva va fi organizata in bastion skatepark si va cuprinde patru discipline: role, bmx, skateboard…

- In anul Centenar, Alba Iulia este capital sportului romanesc, in “Cealalta Capitala” desfașurandu-se finale naționale la diverse ramuri sportive (marș, haltere, powerlifting, box etc). ...

- Peste 80 de pompieri din Romania au intrat in cursa pentru titlul de „Cel mai Puternic Pompier”. Competiția a inceput joi și continua vineri cu diverse probe practice care sa-i puna in valoare dar și in dificultate pe participanți. Caștigatorii vor fi premiați cu diplome, medalii, bani și accesorii…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, a afirmat, sambata, intr-o conferinta la Alba Iulia, ca, desi mai sunt unii care sustin ca nu romanii ar fi facut Unirea sau ca aceasta nu ar avea niciun fel de temei, Actul de la 1918 nu ar fi fost posibil daca nu ar fi avut radacini istorice, istoricul…

- In primavara anului 2008 a luat naștere, in prima faza in incinta bazei sportive “Winner’s Club Țalnar”, ceea ce avea sa devina cel mai popular și cunoscut club sportiv din Alba Iulia, specializat pe Tae-Bo și Pilates: Sendy Club!!! Dupa cum reiese și din numele sau, clubul a fost fondat prin inițiativa…