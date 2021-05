5-6 mai 1950 – Primul val al arestărilor demnitarilor români Colonelul Gavril Birtaș, șeful Direcției I Informații Interne din DGSP, a dat un ordin direcțiilor regionale, in baza caruia urmau sa fie arestate 82 de persoane, foști demnitari. Acțiunea s-a desfașurat in noaptea de 5/6 mai 1950, ora 00:35. Au fost identificate 74 de persoane, fiind ridicate 69 dintre ele. Pentru organizarea acestei acțiuni au […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au informat miercuri, 31 martie, ca fața de ziua precedenta s-au inregistrat 189 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit informațiilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Mureș, pana la aceasta data sunt internate 316…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au informat marți, 30 martie, ca fața de ziua precedenta s-au inregistrat 96 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit informațiilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Mureș, pana la aceasta data sunt internate 355 de…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au informat luni, 29 martie, ca fața de raportarea anterioara din data de 26 martie s-au inregistrat 48 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit informațiilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Mureș, pana la aceasta…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au informat vineri, 26 martie, ca fața de ziua precedenta s-au inregistrat 172 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit informațiilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Mureș, pana la aceasta data sunt internate 299 de…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au informat miercuri, 24 martie, ca fața de ziua precedenta s-au inregistrat 125 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Potrivit informațiilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Mureș, pana la aceasta data sunt internate 296…

- Pompierii mureseni s-au antrenat intr-o interventie de cautare a 12 persoane surprinse intr-o cladire industriala in urma unui cutremur, in conditiile prabusirii caselor de scari si a altor elemente de constructii. Acțiunea s-a desfasurat joi, 18 martie, in cadrul unui exercitiu inopinat decis de comanda…

- Reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Mureș au informat joi, 18 martie, ca fața de ziua anterioara, s-au inregistrat 119 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Potrivit informațiilor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Mureș, pana la aceasta data sunt internate 264 de…

- Peste 15.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. In total, 456.000 de romani au fost vaccinati de la debutul campaniei cu o doza si 200.000 cu doua doze. Comitetul…