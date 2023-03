4G,5G,6G: nebunia schimbării de dragul de a schimba Big Tech pune carul inaintea boilor: investește sume colosale in “internetul mobil de ultima generație”, schimba rețelele de telecomunicații ca pe ciorapi, fara ca utilizatorii sa le adopte in intregime. Executivii acestor firme sunt grabiți: au anunțat ca rețeaua 6G este probabil sa se lanseze in 2030. Nu este un hype. Consumatorii sunt amețiți, implementarea […] The post 4G,5G,6G: nebunia schimbarii de dragul de a schimba first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

